الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزه الودي على حساب فريق كالداس البرتغالي بهدف دون رد اليوم ضمن معسكره بمدينة أوفير البرتغالية استعدادا للموسم الجديد .وبدأت المرحلة الثانية من معسكر النصر اليوم وتستمر لمدة 10 أيام ، وكان النصر قد اختتم المرحلة الأولى من معسكره بمدينة أوبيدوس .ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين، قبل أن يعود بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم المنصرم، إلى المملكة ويختتم النصر تحضيراته للموسم الجديد، بمعسكر داخلي قبل انطلاق الدوري الذي سيفتتحه الفريق بلقاء ضمك يوم الخميس 22 أغسطس المقبل .// انتهى //18:18ت م0206