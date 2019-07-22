الأمم المتحدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسنددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم بمقتل الصحفي الإذاعي المحلي نادرشاه صاحب زاده في مدينة غارديز جنوب شرق أفغانستان.وأكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إنها تدين مقتل نادرشاه صاحب زاده، وتأمل في أن يؤدي التحقيق الجاري إلى إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة، معربة عن أملها في ان يساعد ذلك في وقف أي هجمات مستقبلية على حرية التعبير وعلى وسائل الإعلام.ووصفت أزولاي وسائل الإعلام بأنها تؤدي دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار أفغانستان وفي الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.مما يذكر أن الصحفي الإذاعي نادرشاه صاحب زاده، الذي يقدم برنامجًا ترفيهيًا على الإذاعة قد اختفى في 12 يوليو، وعثر على جثته في اليوم التالي وهي تحمل علامات تعذيب وطعن متكرر.// انتهى //18:28ت م0210