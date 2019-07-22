حائل 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم, مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة حائل صالح بن صالح المطيري ومجموعة من رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة الممولين من بنك التنمية الاجتماعية.وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالجميع, منوهاً بالدعم السخي من القيادة لشباب وفتيات مناطق المملكة ومنطقة حائل, مؤكداً أهمية استثمار فرص الدعم بالشكل الأمثل وتطوير القدرات الذاتية بما يعود على رواد ورائدات الأعمال بالفائدة.من جهته أعرب مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة صالح المطيري, عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر لشباب وفتيات المنطقة, مؤكداً أن لقاء سموه بالمشاركين في ملتقى وجهني من رواد ورائدات الأعمال الذي يقام لأول مرة بالمنطقة خير محفز لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى أدائهم إلى الأفضل.// انتهى //18:34ت م0214