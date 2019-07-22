بيروت 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسالتقى قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون اليوم في بيروت مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الجنرال جون لوريمر، الذي يزور لبنان حاليًا، وذلك بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلنغ.وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، على الصعيدين السياسي والعسكري.// انتهى //18:40ت م0215