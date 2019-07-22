عام / أمطار على منطقة الباحة
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
الباحة 19 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق وقلوه والمخواة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ،وشهبه ، والأميرمشاري ، والثروة الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
19:11ت م
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