الباحة 19 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق وقلوه والمخواة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والأمير حسام ،وشهبه ، والأميرمشاري ، والثروة الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //19:11ت م0223