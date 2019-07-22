نجران 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واستواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في تطوير وتأهيل شوارع أحياء غرب مدينة نجران, بقيمة إجمالية 14.435.166 ريالا وبنسبة إنجاز بلغت 25%.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس، حمد بن حسين عيبان, أن هذه الأعمال تأتي استكمالاً لمشاريع توسعة وتمديد وتطوير وتأهيل الشوارع بمختلف الأحياء والقرى, وفق خطط ودراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة، وفي إطار ما تشهده منطقة نجران من قفزات نوعية في المشاريع التنموية البلدية.من جانبه أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن مشروع تطوير وتأهيل سفلتة وإنارة شوارع أحياء غرب المدينة، شملت حي أبا السعود، وبني سلمان، وآل حسناء، وآل نميس، ونهوقة وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال، مؤكداً سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى معايير الجودة.//انتهى//19:13ت م0225