نجران 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليه 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب التربوي، اليوم دورة بعنوان "ممارس القيادة" وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز الأمير مشعل للتدريب التربوي.وتناولت الدورة التي قدمها، إبراهيم محمد عواجي عدداً من المحاور منها التعريف بقيادة عمليات التغيير في المدارس ضمن البيئة المجتمعية ، ومفهوم قيادة عمليات التخطيط والإجراءات في المدرسة ، وأسس قيادة المدرسة.وتهدف الدورة إلى صناعة القادة التربويين والتربويات ، وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الاستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة، التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة مما يساهم في تجويد المخرجات التربوية لهذه المدارس.// انتهى //19:14ت م0226