الخرطوم 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأكد تجمع المهنيين السودانيين أن المشاورات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ليست للمحاصصات, مشددًا على أن المناصب ستكون للكفاءات الوطنية السودانية.وأوضح التجمع في بيان له اليوم أن قوى الحرية والتغيير تسعى خلال المشاورات مع حملة السلاح للترتيب لعملية سلام شاملة بهدف تحقيق العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة والمساواة في الحقوق ورد الظلم والعدوان.// انتهى //19:28ت م0228