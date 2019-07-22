المنامة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأدانت البحرين بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدةً رفضها لهذه الأعمال غير القانونية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني.وأكدت وزارة الخارجية وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين وطبقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إلزام إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، ومنعها من الاستمرار في القيام بهذه الأعمال المرفوضة التي من شأنها تقويض الجهود الهادفة للتوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة.// انتهى //19:28ت م0229