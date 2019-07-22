الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسانضم 60 جوالاً من جمعية الكشافة العربية السعودية إلى فريق الخدمة الدولي IST في المخيم الكشفي العالمي الـ24 الذي بدأت فعالياته اليوم, تحت شعار "فتح عالم جديد" في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية .ويقوم أفراد الفريق السعودي التطوعي ist بأعمال تطوعية مختلفة مع أقرانهم من المتطوعين البالغ عددهم 9000 متطوع يمثلون أكثر من 150 جمعية واتحاداً وهيئة كشفية حول العالم في تنظيم أعمال قرية التنمية العالمية ، والمركز الكشفي العالمي ، ومبادرة الاستدامة ، وعناصر التنشئة الاجتماعية التي تتيح للمشاركين تكوين صداقات مدى الحياة من جميع أنحاء العالم ، إضافة إلى مساندة الوحدات في المعسكرات الفرعية، والموارد البشرية ، والتسويق والاتصالات، والنقل ، وتقنية معلومات الاتصال، وخدمة الضيوف ، والتغذية ، وبرامج الجامبوري اليومية الداخلية والخارجية والاحتفالات والخدمات الصحية، وعمليات الموقع.وكانت جمعية الكشافة قد اختارت تلك العناصر لتلك المهمة من الذين تنطبق عليهم المتطلبات الأساسية لفريق الخدمة الدولي ومنها أن يكون المتطوع بعمر لايقل عن 18 عاماً ومسجلاً رسمياً بالجمعية ، وقادرا على التواصل مع الآخرين بلغة واحدة على الأقل من لغات التحدث الرسمية الإنجليزية أو الفرنسية ، إضافة إلى المرونة والالتزام والرغبة في العمل والقدرة على العمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات يومياً مع القدرة على العمل مع فريق يضم العديد من الجنسيات.// انتهى //19:34ت م0230