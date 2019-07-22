عمان 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم ، اعمال منتدى تعزيز الاستقرار المالي، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ، بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن، وبمشاركة مصرفية عربية.وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح: إن موضوع الاستقرار المالي أصبح مصدر قلق دائم لقطاعاتنا المصرفية العربية نتيجة للتطورات التي تشهدها منطقتنا والعالم، ما دفع بالاتحاد لايلاء هذا الموضوع أهمية، لاسيما والعالم العربي يمر في حالة عدم اليقين نتيجة النزاعات السياسية والمشكلات الأمنية وانتشار الفقر والبطالة وتفشي الأمية.وأضاف في كلمه خلال افتتاح المنتدى " أن الاتحاد يسعى لتعزيز الاستقرار المالي وتفعيل جهود التنمية المستدامة إلى جانب تحييد القطاع المصرفي العربي عن طريق الصراعات السياسية في المنطقة، وذلك عن طريق تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي في الدول العربية".وأكد أن الشمول المالية يحسن كفاءة عملية الوساطة بين المدخرات الوطنية والاستثمارات، ويسهم في تطوير كفاءة النظام المالي، ويساعد المتعاملين مع البنوك في توفير قاعدة اكثر استقراراً للودائع وخصوصًا ودائع التجزئة، ويقلل من اعتمادها على التمويل بالجملة.ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى يومين ، أهمية دعم وتعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان الكفاءة في أداء جميع مكونات النظام المالي، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بالاضافة الى دور البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وكذلك دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية في الحد من المخاطر النظامية لحمايته.كما سيتناول المشاركون في المنتدى، التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المبادرات والسياسات واللوائح الدولية والإقليمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية ، ومناقشة الاستراتيجيات والأدوات التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستقرار المالي.// انتهى //19:54ت م0235