الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزباكستان هشام بن مشعل السويلم مساء اليوم حفل عشاء تكريماً لبعثة المنتخب السعودي للكاراتيه المشاركة في بطولة آسيا الـ 16 التي أقيمت في طشقندا بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الكاراتيه "الإماراتي" اللواء ناصر الرزوقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه "التونسي " البشير الشريف ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورئيس بعثة أخضر الكاراتيه إبراهيم الدرع ونائب السفير نايف الشمري.ورحب السفير بأعضاء البعثة والحضور وهنأهم على ما حققوه خلال المشاركة الآسيوية وقال: “جاء هذا الإنجاز بسبب التزامهم وتمثيلهم لبلدهم وهذا ينبع من ثقتهم في نفسهم، وهذا جهد يشكرون عليه، ونحن فخورون بما قدموه وبما يقدمه جميع الشباب الرياضيين”.وأضاف: "سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان ترحب بأي بعثة سعودية رياضية تأتي للمشاركة في أي بطولة كانت، وهو الأمر الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بأن تقوم جميع السفارات السعودية في العالم بالاهتمام ورعاية كل من يمثل المملكة العربية السعودية في أي محفل أو نشاط ".وكرم السفير السويلم خلال الحفل اللواء ناصر الرزوقي بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وأبدى الرزوقي سعادته بهذا التكريم غير المستغرب بين الأخوة الخليجين ويدل على قوة العلاقة بين البلدين.من جانبه قدم رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص شكره وتقديره للسفير هشام السويلم على حسن استقباله واهتمامه ببعثة أخضر الكاراتيه، وتوجيهه لجميع العاملين في السفارة على الاهتمام بلاعبي وإداري بعثة منتخب الكاراتيه منذ وصولهم إلى طشقند.يذكر أن المنتخب السعودي للكاراتيه حقق في البطولة الآسيوية 4 ميداليات "ذهبية واحدة وثلاث ميداليات فضية " محتلا المركز الرابع في الترتيب العام .// انتهى //21:01ت م0245