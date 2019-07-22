لندن 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسعدّ وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت احتجاز إيران مؤخرًا للسفينة التي تحمل عمل بلاده عملية قرصنة من قبل الدولة.وقال هانت أثناء حديثه أمام مجلس العموم البريطاني اليوم "بموجب القانون الدولي، ليس لدى إيران الحق في عرقلة مرور السفينة، ناهيك عن الصعود إليها"، واصفًا ذلك العمل من أعمال قرصنة الدولة.وأوضح أن بريطانيا ستقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية عبور السفن لمضيق هرمز، كما سيتم إرسال بعثة أمنية بحرية بقيادة أوروبية من أجل حماية الملاحة في المنطقة.ولفت وزير الخارجية البريطاني الانتباه إلى عدم وجود مقارنة بين حادثة القرصنة ضد السفينة البريطانية في مضيق هرمز دون أي مبررات، وعملية احتجاز السفينة الإيرانية في جبل طارق، حيث كانت الأخيرة في طريقها إلى سوريا مخالفة بذلك العقوبات الأوروبية ضد دمشق.// انتهى //21:28ت م0250