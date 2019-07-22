سياسي / مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعًا للمليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة صعـدة
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
صعـدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تجمعًا لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأكّد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أنّ القصف استهدف تجمعًا للمليشيا الحوثية الانقلابية عند مدخل وادي "الفحلوين"، بمديرية كتاف بالمحافظة ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية إضافة إلى تدمير عربة تابعة لهم.
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