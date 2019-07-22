صعـدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تجمعًا لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.وأكّد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أنّ القصف استهدف تجمعًا للمليشيا الحوثية الانقلابية عند مدخل وادي "الفحلوين"، بمديرية كتاف بالمحافظة ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية إضافة إلى تدمير عربة تابعة لهم.// انتهى //21:39ت م0253