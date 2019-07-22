الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسعقد الاتحاد السعودي للملاكمة اجتماعه الثاني في جدة لهذا العام بحضور أعضاء مجلس الإدارة .وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المطروح الذي اشتمل على مناقشة بطولات الموسم الرياضي 1440هـ، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركة, وذلك بعد السماح للصالات الرياضية الخاصة بالمشاركة في بطولات الاتحاد, حيث شارك فيها 22 فريقاً مقارنةً مع الأعوام السابقة التي كان يشارك فيها 8 فرق فقط ، ومن خلالها أسهم في ارتفاع المستويات الفنية للاعبين والمدربين والحكام .وناقش الاجتماع المشاركات الخارجية للموسم القادم التي ستكون بناءً على روزنامة بطولات الاتحاد الآسيوي لجميع الفئات السنية، حيث ستكون فرصة كبيرة للاعبي المملكة للاحتكاك بدول متقدمة في لعبة الملاكمة.بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي للاتحاد مشاريع الاتحاد المستقبلية، أهمها مشروع الملاكم الأولمبي السعودي, الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب في المملكة العربية السعودية, بالإضافة إلى نشر وتوسيع قاعدة ممارسي لعبة الملاكمة للإسهام في الارتقاء برياضة الملاكمة فنياً واجتماعياً، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع التي ستؤثر بشكل كبير وفعال في زيادة ممارسي اللعبة لدى جميع أفراد المجتمع السعودي .وستنطلق النسخة الأولى لمشروع الملاكم الأولمبي عام 2019 الجاري في عدد من مدن المملكة في فعالية تستمر لمدة ثلاثة أيام في كل منطقة يتم من خلالها استهداف طلاب المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي .واستعرض خلال الاجتماع مشروع بطولة الملاكمة السعودية الأولى للدول الصديقة ، ومشروع تطوير الكوادر الفنية من حكام ومدربين لكونها عاملاً مهماً في نشر اللعبة .// انتهى //21:39ت م0254