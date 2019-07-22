مأرب 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسلقي أكثر من 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم نفّذه الجيش الوطني اليمني بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني استدرجت فجر اليوم مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية في قلب جبهة صرواح، وباغتت عناصر المليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ نتج عنه مقتل أكثر من ثلاثين عنصرًا منها، فيما لاذ البقية بالفرار، وصادرت كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.// انتهى //21:45ت م0257