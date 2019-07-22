المدينة المنورة ١٩ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٢٢ يوليو 2019 م واستفقّد نائب رئيس المؤسسة الأهلية للأدلّاء بالمدينة المنورة عصام بن عبدالعزيز دمياطي اليوم مكاتب الخدمة الميدانية بمقرها بحي الحطامي للوقوف على جاهزيتها لتنفيذ أعمال خطة الحج لموسم 1440, وشاهد مدى الجاهزية واستمع لرؤساء المكاتب عن احتياجاتهم ومطالبهم لخدمة أكثر من مليون ونصف حاج .وأوضح دمياطي في ختام الزيارة أنّ هذه الجولة تهدف إلى الاطلاع على مدى الاستعدادات التي جهزت منذ وقت مبكر لخدمة الحجاج وذلك بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة حاتم بالي وحسب ما خطط لها ضمن خطة موسم الحج, مشيرا إلى أنّه استمع لرؤساء المكاتب الميدانية وما ينقصهم في عملهم ويساعدهم في آداء واجبهم وسوف تنفّذ جميع المطالب لكي لا يكون هناك أي تقصير من أي مكتب ميداني .// انتهى //21:51ت م0259