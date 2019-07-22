مكة المكرمة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسبرعاية من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أطلقت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا يوم أمس جائزة تجويد خدمات الحجاج، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتهدف الجائزة إلى تعزيز التنافس الداخلي بين مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة وتطوير أدائها، وتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا طارق عنقاوي، على أهمية الجائزة في تعزيز الحراك والتنافس بين مكاتب الخدمات الميدانية، لتقديم أعلى معايير الجودة، منوها بأن المؤسسة عقدت شراكات مع جهات وشركات وطنية لتجويد مستوى الخدمات المقدمة لحجاجها بما يسهم في تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم سالمين.من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة رئيس قطاع تجويد الخدمات الدكتور وائل الحلبي أن المؤسسة اعتمدت نظام التقييم الآلي في فرز خدمات المكاتب الميدانية المرشحة للجائزة، إضافة إلى تقييم التقارير الصادرة من قطاع المراقبة والتوجيه، بالإضافة إلى عدد حجاج المكتب المستفيدين من شراكات المؤسسة التي عقدتها لتجويد خدمات الحجاج، كما أدرجت ضمن آلية استحقاق الجائزة نماذج تقييم قطاعات المؤسسة لأداء المكاتب خلال موسم الحج.// انتهى //22:15ت م0261