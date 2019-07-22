لندن 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وارتفع مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.28 في المئة، ليصل عند مستوى 3489.92 نقطة، بينما صعد مؤشر (داكس) الألماني بمقدار 29.33 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 12289.40 نقطة.وانخفض مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 7.00 نقاط، ليصل عند مستوى 9163.50 نقطة، في حين حقق مؤشر (أي إي إكس) الهولندي مكاسب بمقدار 4.16 نقطة ليصل عند مستوى 576.00 نقطة.// انتهى //22:37ت م0263