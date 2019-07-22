الدوادمي 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي أمس تنفيذ برامجها التدريبية الصيفية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في أسبوعه الثالث، والمنفذة في 9مراكز تدريبية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.ويتضمن الأسبوع الثالث تنفيذ أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًا متميزًا ومتنوعًا، منها فن ومهارات القيادة وممارسة القيادة 2, وتطبيقات قوقل التعليمية، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي، ومهارات البحث العلمي، والتقويم من أجل التعليم، والتميز المدرسي، والإستراتيجيات الحديثة في التدريس، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، وإدارة البيئة الصفية، وغيرها من البرامج المتنوعة.وتهدف تلك البرامج إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية لدى شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لزيادة كفاءة النظام التعليمي ومواكبةً تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية المملكة 2030.يذكر أن عدد البرامج التدريبية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، بلغت 90 برنامجًا تدريبيًا نوعيًا، منها 47 برنامجاً للبنين و43 برنامجًا للبنات يقدمها 48 مدرباً ومدربة.// انتهى //22:55ت م0264