جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليه 2019 م واسسيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم على حريق في منزل بحي المروة بمحافظة جدة .وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن الحريق عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة بعمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالسكان، جرى إخلاء ١٢ شخصاً من قاطني العمارة عن طريق وحدات الإنقاذ وتم الاطمئنان على حالتهم الصحية بعرضهم على الهلال الأحمر وحالتهم طيبة، فيما تعرضت مواطنة في العقد الثالث من العمر لاختناق بسيط، تلقت العلاج اللازم في الموقع وهي بصحة جيدة - ولله الحمد -, مبينا أن فريق التحقيق بمدني جدة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.// انتهى //22:59ت م0265