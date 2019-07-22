الوجه 19 ذو القعدة 1440 هـ ، الموافق 22يوليو 2019 م ، واساختتمت أمس بطولة "البحر الأحمر الرياضية الأولى" التي نظمتها بلدية محافظة الوجه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، بحضور محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي ورئيس النادي الخالدي السابق حسن بن سليمان الخناني وضيوف البطولة وعدد كبير من مشجعي رياضة كرة القدم ، وذلك على ملعب النادي الخالدي الجديد بالمحافظة .وفي ختام المباراة التي جمعت فريقي كاظمة وسيتي تبوك سلّم محافظ الوجه كأس البطولة وجوائز المركز الأول لفريق السيتي الفائز بالبطولة ، وجائزة الفريق المثالي لفريق العلا وجائزة أفضل لاعب لراكان أبوشامة من فريق سيتي تبوك وكأس أفضل حارس لمحمد الذيباني من فريق كاظمة، وكأس هداف البطولة لسلطان عتيق الفايدي من فريق القلعة، وحصل على جائزة أفضل لاعب واعد موسى البلوي من فريق الأشبال، كما تم تكريم الجهات الداعمة للدورة وأعضاء اللجان المنظمة للدورة والجهات الإعلامية المشاركة .وقدّم رئيس بلدية الوجه رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس محمود بن عبدالله العطوي , شكره وتقديره خلال حفل التكريم لجميع الجهات الداعمة للدورة من جهات حكومية ومؤسسات وأفراد ، مؤكداً أهمية الوقوف مع المناشط الرياضية الشبابية ودعمها لتحقيق أقصى درجات الفائدة التي تنعكس نتائجها الإيجابية على شباب المحافظة .وأفاد العطوي أن الدورة حققت أهدافها وغرست لدى الشباب حب التعاون، واستغلال أوقات الفراغ من خلال مشاركتهم الفعالة في التنظيم والإعداد لهذه البطولة الرياضية .//انتهى //23:04ت م0266