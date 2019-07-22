باريس 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسانفجرت سيارة مفخخة أمام قاعدة غاو الفرنسية في شمال شرقي جمهورية مالي ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.وأفادت رئاسة الأركان الفرنسية اليوم بأنّ الانفجار وقع عند القسم الفرنسي من معسكر غاو الذي تتقاسمهُ قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) إضافةً إلى القوات المالية.وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الأركان الفرنسية العقيد فريدريك باربري إلى أنّ المصابين نقلوا إلى قسم الجراحة في المستشفى التابع للقاعدة وأنّ إصاباتهم ليست خطرة.// انتهى //23:38ت م0267