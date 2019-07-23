عرعر 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.‏‎‏وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، مشيراً سموّه في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة، إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -.وأكد سموه أهمية سياسة الباب المفتوح ودورها في عملية الرقابة والتطوير واكتشاف أماكن القصور والخلل ومن ثم العمل على إصلاحها وحلها، وهي وسيلة لتعزيز الشفافية وبناء المصداقية بين المسؤولين والمواطنين, داعيا سموه جميع المسؤولين في المنطقة لتبني سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين والاستماع لملاحظاتهم وشكواهم والعمل على إنجازها وفقا للنظام .وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //00:10ت م0269