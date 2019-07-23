الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساختتمت مساء أمس فعالية يوم النشاط العائلي التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في حديقة المشهد بمحافظة أبها بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية من خلال إقامة مشاركات تنافسية وجوائز مميزة للمشاركين، كما جاءت لتؤكد توجهات إشراك الجميع من مواطنين ومقيمين من مختلف الشرائح في الفعاليات الرياضية المختلفة‪.و‬شهدت الفعالية حضوراً كثيفاً بلغ أكثر من 71 ألف مشارك على مدى 4 أيام ساهموا من خلال حضورهم في إضفاء أجواء تنافسية ترفيهية ورياضية.‪ ‬كما تم تمكين العديد من الشباب والشابات في التعاون والقيام بأعمال تطوعية رياضية إيماناً بالدور الكبير الذي يبذله اتحاد الرياضة للجميع في تكوين قاعدة خصبة للمتطوعين، تهدف إلى المشاركة المجتمعية‪.و‬تم خلال الفعالية مشاركة عدد من الاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والمجموعات الرياضية الذين ساهموا في التعريف بالألعاب وإقامة تحديات رياضية، أبرزت المواهب التي يتمتع بها الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم خلال المشاركة في هذه الألعاب‪.و‬نظم اتحاد الرياضة للجميع سباق أبها للدراجات الهوائية على هامش الفعالية بمسافة 46 كم على مضمار المحالة في مدينة أبها بمشاركة أكثر من 100 دراج بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، استطاع من خلاله الدراج سعيد بدادو انتزاع المركز الأول فيما حل مرتضي الشغب ثانياً وجاء بلال الكناكري ثالثاً‪.‬ وقدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع شكره لإمارة منطقة عسير ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال على جميع التسهيلات والدعم المقدم للاتحاد خلال أيام إقامة هذه الفعالية‪.‬كما قدم سموه شكره لجميع الجهات التي ساهمت في نجاح الفعالية، ووصولها إلى عدد زوار فاق التوقعات، مبيناً أن الفعالية خطوة أولى تليها برامج أخرى في العديد من المدن والمحافظات السعودية‪.‬ وقال : "فعالية يوم النشاط العائلي هي أحد البرامج المميزة التي يقدمها اتحاد الرياضة للجميع للمجتمع لزيادة الوعي بممارسة الرياضة ، وسط إشراف ومتابعة المتخصصين في هذا المجال وتوفير بيئة آمنة لكافة الفئات السنية، والذي نطمح من خلاله إلى تكرار هذه التجربة المميزة في مختلف المناطق والمحافظات في بلادنا الغالية‪".‬// انتهى //00:54ت م0273