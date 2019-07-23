نيويورك 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 18.38 نقطة، أو 0.07%، ليصل إلى 27172.58 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.4 نقطة، أو 0.28%، ليصل إلى 2985.01 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 57.65 نقطة، أو 0.71%، ليصل إلى 8204.14 نقطة.// انتهى //04:17ت م0276