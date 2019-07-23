عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/11/20 هـ الموافق 2019/07/23 م واس
الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ سلطان عُمان والرئيس المصري
أمر ملكي: تعيين الشيخ السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء
أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة
فهد بن سلطان: القطاع الخيري يحظى بدعم القيادة
أمير الشرقية: البرازيل شريك مهم في تحقيق رؤية المملكة
فيصل بن مشعل يزور مهرجان العنب 40 "عناقيد العنب ثريات الذهب"
إطلاق "الحج عبادة وسلوك حضاري" في نسختها الـ 12 اليوم
التحالف: أسقطنا سبعة صواريخ بالستية قبل وصولها لأهدافها
1000 مشروع إنساني لمركز الملك سلمان في 44 دولة
رئاسة الحرمين تطلق 100 برنامج توجيهي وإرشادي
100 داعية و27 مترجماً لاستقبال اتصالات ضيوف الرحمن
وصول 615 ألف حاج عبر المنافذ
اتفاقية تعاون لترجمة 80 لغة خلال موسم الحج
وزير الشؤون الدينية الجامبي: المملكة قائدة وحاضنة للمسلمين
رئيس أنصار السنة: استضافة 1000 حاج يضاف لمآثر المملكة لأشقائها في السودان
مفتي مصر يدعو الحجاج المصريين إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها المملكة
"الوزاري الكويتي" يدين استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي على المملكة
وزير حقوق الإنسان اليمني: على المجتمع الدولي وقف أحكام الإعدام الحوثية
المعارضة السودانية تتمسك بإدراج مقترحاتها في الاتفاق السياسي
حرب الناقلات.. إرهاب إيراني حان وقت اجتثاثه
الجيش العراقي يعتقل خلية "رجال البغدادي"
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