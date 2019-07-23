الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ سلطان عُمان والرئيس المصريأمر ملكي: تعيين الشيخ السليمان عضواً في هيئة كبار العلماءأمير جازان يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي بالمنطقةفهد بن سلطان: القطاع الخيري يحظى بدعم القيادةأمير الشرقية: البرازيل شريك مهم في تحقيق رؤية المملكةفيصل بن مشعل يزور مهرجان العنب 40 "عناقيد العنب ثريات الذهب"إطلاق "الحج عبادة وسلوك حضاري" في نسختها الـ 12 اليومالتحالف: أسقطنا سبعة صواريخ بالستية قبل وصولها لأهدافها1000 مشروع إنساني لمركز الملك سلمان في 44 دولةرئاسة الحرمين تطلق 100 برنامج توجيهي وإرشادي100 داعية و27 مترجماً لاستقبال اتصالات ضيوف الرحمنوصول 615 ألف حاج عبر المنافذاتفاقية تعاون لترجمة 80 لغة خلال موسم الحجوزير الشؤون الدينية الجامبي: المملكة قائدة وحاضنة للمسلمينرئيس أنصار السنة: استضافة 1000 حاج يضاف لمآثر المملكة لأشقائها في السودانمفتي مصر يدعو الحجاج المصريين إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها المملكة"الوزاري الكويتي" يدين استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي على المملكةوزير حقوق الإنسان اليمني: على المجتمع الدولي وقف أحكام الإعدام الحوثيةالمعارضة السودانية تتمسك بإدراج مقترحاتها في الاتفاق السياسيحرب الناقلات.. إرهاب إيراني حان وقت اجتثاثهالجيش العراقي يعتقل خلية "رجال البغدادي"// يتبع //06:09ت م0003