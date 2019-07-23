وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ترحيل غير إنساني ) : إقدام الحكومة التركية على ترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها تصرف لاأخلاقي ولاإنساني ولا يتوافق إطلاقا مع أبسط القواعد والأعراف الـدولـية الـتي لا تجيز هـذا التصرف الـشائن، فهو تصرف يكشف للعالم الوجه الحقيقي للقيادة التركية الحالية التي لا تقيم وزنا لأي أعراف أو تقاليد، ذلك أن خطوة الترحيل في حد ذاتها حظيت بتأييد مطلق من قبل حزب العدالة والتنمية، وجاءت عقب سلسلة من التحذيرات على لسان مسؤولين أتراك بأهمية مغادرة السوريين الأراضي الـتركية، وهي تحذيرات تنم بوضوح عن ضرب الحكومة التركية بكل الاتفاقيات الـدولـية عرض الحائط، وتلك اتفاقيات لا تجيز هذا التصرف الطائش المعارض تماما لتنظيم استقبال النازحين من الحروب والفارين من مناطق الصراعات في أي جزء من العالم، بما يدل على تجاهل الأتراك تلك الاتفاقات الدولية المرعية.وقالت: وهذا التصرف الشائن ينم بصريح العبارة عن تجاهل متعمد لتلك الـقرارات الدولية من جانب، كما أنه ينم من جانب آخر عن ارتكاب خروقات لاإنسانية ولاأخلاقية مع الـنازحين الـسوريين الـفارين من الحرب الضروس في بلد من الصعب العيشوأضافت: فيه في ظل الحروب الطاحنة التي أدخل فيها النظام السوري بلاده في نفق مظلم لا يبدو أي بصيص من النور يرى في نهايته، وبدلا من احتضان هـؤلاء المنكوبين عمدت الحكومة التركية إلى زيادة معاناتهم ومأساتهم المريرة بترحيلهم من الأراضي التركية، فالخطوة التي اتخذتها تركيا ضد أولئك اللاجئين تدل بوضوح على انعدام الجوانب الإنسانية والأخلاقية لـدى حزب العدالة والتنمية، فليس من المعقول أو المقبول إطلاقا إعادة الآلاف من السوريين الفارين من جحيم الحرب إلـى بلادهم في أسوأ ظروف وأقساها.وأوضحت: والترحيل ينم بوضوح أيضا عن أن الحكومة التركية غيرعابئة بأي جانب إنساني كان لابد من اتخاذه بدليل هـذه المعاملة اللاإنسانية واللاأخلاقية التي أقدمت عليها الحكومة التركية من خلال ترحيل السوريين من أراضيها، وهي تعلم يقينا ما سوف يتعرض له أولئك المنكوبون من الصعوبات القاسية، فطردهم وإبعادهم عن تركيا سوف يجابه بقسوة تعامل لا حدود لـها من الجانب الـسوري، ولـيس من المستبعد في ظل ما حدث أن يكون هناك تقارب بين الحكومة التركية والنظام الأسدي على الترحيل، وهذا يعني أن سلسلة من المشكلات الـكبرى سوف تواجه الـنازحين حين عودتهم إلـى الأراضي الـسورية، والحكومة التركية غير معنية بما سيحدث لهم بل إنها تسهل تلك المواجهة الصعبة بين اللاجئين والنظام الـسوري بترحيلها القسري لهم.وختمت: وإزاء ذلـك فإن المجتمع الـدولـي المتمثل في الأمم المتحدة بكل منظماتها وهيئاتها ومؤسساتها لاسيما هيئة حقوق الإنسان مطالبة بأهمية التحرك الفوري بمنتهى الجدية والمسؤولية واستخدام كافة الـضغوط الممكنة على الحكومة التركية لمنعها من هـذه التصرفات الـلامسؤولـة، فخطوة الترحيل تلك تتنافى تماما مع المواثيق التي أصدرتها الأمم المتحدة أثناء الكوارث والحروب، وتلك قرارات مرعية لا يجب تجاوزها أو التهاون بها أو التلاعب بمقتضياتها ومسلماتها كما هو الحال مع التصرف التركي البربري الـذي لا يقيم وزنا لتلك الأعراف والمواثيق المرعية، وهذا أمر خطير لا يجب أن تمارسه الحكومة التركية في الوقت الراهن أو في الأيام المقبلة، فمثل هذا التصرف الجائر يلحق الضرر بأولئك اللاجئين الفارين من جحيم الحروب، وليس من العدل أو الإنصاف إعادتهم لجحيمها.// يتبع //06:10ت م0005