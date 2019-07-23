طرابلس 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إلى قرار وزير العدل بحكومة الوفاق بالإفراج الصحي عن آخر رئيس وزراء في نظام القذافي البغدادي المحمودي، وماقابله من موجة غضب واسعة من قبل مناطق الأمازيغ في غرب البلاد، وكذلك المجلس العسكري لمدينة مصراتة ورفضهم هذا القرار، داعين إلى ضرورة توفير علاج المساجين في الداخل وتمكين أسرهم من زياراتهم دون الافراج عنهم.ونقلت الصحف طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من ليبيا بـ "التوقف عن احتجاز المهاجرين العالقين لديها وتمكينهم من التواجد في أماكن آمنة، وذلك خلال اجتماع لأكثر من 14 دولة أوربية أكدت موافقتها على المبادرة الفرنسية والألمانية، على آلية تضامن تحدد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط على هذه الدول.وعرجت الصحف على لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وأجريا جولة أفق موسعة للأوضاع الداخلية والخارجية حول الوضع في ليبيا، وتباحثا في سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي كما في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية.// انتهى //07:19ت م0007