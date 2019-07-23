عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.واستمع سموه في بداية اللقاء إلى نبذة عن أنشطة المؤسسة ومبادراتها الهادفة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى كافة شرائح المجتمع.وأكد سموه أهمية تفعيل برامج المؤسسة في المنطقة، لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري، داعياً إلى مساعدة الموهوبين والمبدعين على استشراف آفاق جديدة للمعرفة المستقبلية، والإسهام في نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى كافة شرائح المجتمع ورفع وعي المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين.ولفت سموه النظر إلى ضرورة تقديم خدمات أكبر لرعاية الموهوبين، بما يدعم ويشجع مناخ الموهبة والإبداع في المنطقة لإيجاد بيئة محفزة للموهوبين والموهوبات من طلبة وطالبات التعليم العام، ليكملوا المسيرة في بناء الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة ،في ظل رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.وفي نهاية اللقاء قدّم الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الشكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته السديدة الرامية إلى خدمة المنطقة ودعم وتشجيع برامج المؤسسة في المنطقة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين.// انتهى //09:28ت م0011