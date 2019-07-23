لندن 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسانخفضت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم.وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة) .وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1415.40 دولار.// انتهى //10:13ت م0018