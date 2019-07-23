رام الله 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على صدر صفحاتها جريمة الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس وحملة الإدانات والاستنكارات المحلية والإقليمية والدولية الواسعة.وسلطت الضوء على استنكار الحكومة الفلسطينية جريمة الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.وأولت اهتماما بأقوال الرئاسة الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال، إسـرائيل، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والخروقات المتواصل في الأرض الفلسطينية.وأوردت خبر إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأقسى العبارات الجريمة البشعة التي بدأت سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بارتكابها صبيحة اليوم، عبر الشروع بهدم البنايات السكنية الفلسطينية في واد الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس المحتلة.وتابعت صحف اليوم إدانة فرنسا ، عمليات ھدم المباني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في واد الحمص ببلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة.وتناقلت صحف فلسطين خبر إدانة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، جرائم الهدم في واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس.// انتهى //10:17ت م0019