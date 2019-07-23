القاهرة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده لن تنحني للإرهاب، مبينًا أن مصر كانت سباقة في مطالبة المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء عليه.وتابعت مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، الذي أعلن رفضه "الأحادية كأداة للسياسة الخارجية"، لأنها تؤدي إلى تآكل وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.وواكبت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، موضحة أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أمس منازل مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة، وسط احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية.وسلّطت الضوء على الاجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي الذي عقد أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وناقش تعزيز التنسيق المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي فيما يخص معالجة الأزمات والتحديات الأمنية في المنطقتين العربية والأفريقية.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار ضخم استهدف نقطة تفتيش أمنية وسط العاصمة الصومالية مقديشيو.// انتهى //10:38ت م0023