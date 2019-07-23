الطائف 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف غداً, أمسية شعرية، للشعراء إبراهيم الوافي, وتمام التلاوي, وذلك عقب صلاة العشاء بمقر النادي .وأوضح رئيس النادي عطا بن مسفر الجعيد أن هذه الأمسية تأتي ضمن أنشطة جماعة فرقد الإبداعية التي تقام في النادي الأدبي الثقافي بالطائف, داعياً المثقفين والمثقفات من محبي الشعر والإبداع عامة لحضور هذه الفعالية.// انتهى //11:46ت م0035