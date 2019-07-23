أبها 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات الدورة الخامسة "لمهرجان البُر" في مركز بللسمر التابع لمنطقة عسير، وذلك بحضور رئيس المركز سعد بن هياف القرقاح، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة.وبدأ المهرجان بجولة لرئيس المركز والحضور في مقر المهرجان بسوق الأثنين، حيث اطلع الجميع على عرض لأجود أنواع "البُر" الذي تشتهر به بللسمر، إضافةً إلى أدوات الحراثة والزراعة، ثم أُقيم حفل خطابي تضمن عدة قصائد وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة المهرجان.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان سعيد بن أحمد الأسمري، أن أهمية المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع، تكمن في أن "البُر" يعتبر من أبرز المنتجات الزراعية بالمنطقة ويتمتع بجودة غذائية عالية، وهو من أهم مقومات جذب الزوار والسياح، حيث يهدف المهرجان إلى تسويق محصول البر الأسمري وغيره من محاصيل مدرجات "البُر" الممتدة على طول جبال السروات، دون إغفال المنتجات الأخرى من الحبوب والبن والفواكه والخضروات والسمن البري والعسل والأشجار العطرية التي تزخر بها المنطقة، بالإضافة إلى المشاتل والمتاحف التي تضم معدات الحرث القديمة.// انتهى //11:47ت م0036