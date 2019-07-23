القصيم 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واسأقام فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم لقاء تعريفياً للجهات الحكومية بمحافظة عيون الجواء عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة.وحضر اللقاء محافظ المحافظة محمد بن عثمان العساف ومدير فرع "التقاعد" بمنطقة القصيم عيادة بن عيد الحربي.واستهدف اللقاء مسؤولي ومنسوبي الموارد البشرية لعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، حيث قدمت المؤسسة شرحاً عن أنظمة التقاعد ونظام تبادل المنافع والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.كما استعرضت مؤسسة التقاعد خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج "مساكن" للتمويل العقاري.يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة لقاءات تقيمها "التقاعد" وفروعها حول المملكة وتهدف إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية والخدمات التي تقدمها لعملائها تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022.// انتهى //12:02ت م0041