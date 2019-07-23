مكة المكرمة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واساستقبل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، في مكتبه اليوم، القنصل العام لجمهورية كازخستان بجدة طلعت شالدانبي.وبحث اللقاء سبل التعاون فيما يخص التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.وقدم القنصل لرجال الأعمال في مكة المكرمة دعوة لحضور معرض تجاري دولي بالعاصمة الكازخية " أستانا"، متناولاً التحضير لزيارة وفد تجاري عال المستوى من جمهورية كازخستان إلى غرفة مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة.بدوره، أوضح مدير إدارة العلاقات الدولية فهد سعود دمنهوري، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات الخارجية التبادلية لدعم الشركات والمجتمع الاقتصادي المكي، من خلال الشراكات والتوافق التجاري والصناعي الدولي، ويتضمن ذلك بعض المعارض الداخلية والخارجية والمشاركة بوفود في المعارض الدولية.// انتهى //12:05ت م0042