وادي الدواسر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واسنظمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، دورتين في أعمال الدفاع المدني والإطفاء، للكشافة المرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي ستقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.وتضمنت الدورتين التي اختتما يوم أمس، تعريف المشاركين باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، وكيفية التعامل مع الظروف المختلفة للحوادث، والتعريف بالحرائق وأنواعها وأسبابها وكيفية تجنبها والوقاية منها, كما تم تدريب الكشافين على الكيفية الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق وتعريفهم بالإرشادات الضرورية والاجراءات الواجب اتباعها عند سماع جرس الإنذار، وعند حدوث حريق وكيفية الإخلاء، وطريقة الإبلاغ عن الحوادث، والتعرف على اشتراطات الأمن والسلامة في المركبات، وشروط السلامة في المخيمات.وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، أن تلك الدورتين أقيمتا بهدف تكوين اتجاهات إيجابية لدى الكشافين المشاركين في معسكرات الخدمة العامة للالتزام بقواعد الوقاية والسلامة في المعسكرات وخلال التنقل بالمشاعر المقدسة، ولتنمية وتعزيز قدراتهم للتصرف السليم في حالات الطوارئ، وضمن سياسة الإدارة في نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع المدرسي لضمان تطبيق أرقى معايير الوقاية والسلامة في المواقع كافة حفاظا على سلامة الجميع.// انتهى //12:05ت م0043