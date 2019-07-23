القدس المحتلة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، مواطنًا مقدسيًا من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت ، تاج الدين ماهر محيسن من منزله ببلدة العيسوية وسط القدس ، وحولته إلى مركز تابع لها في المدينة للتحقيق معه.من جهة ثانية، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشابين تامر الخلفاوي، وبهجت الرازم من سكان البلدة القديمة بمدينة القدس،فيما مددت اعتقال ثلاثة أخوة من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، هم: شريف ومصطفى والقاصر معتز المالحي .// انتهى //12:17ت م0045