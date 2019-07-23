لندن 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له إن طفلاً استشهد أمس جراء إصابة مباشرة بطلق ناري من عناصر النظام أثناء مروره بالقرب من حاجز لهم في بلدة الشيخ سعد شمال غرب محافظة درعا.ووفقاً لما نشره المرصد اليوم، بلغت حصيلة الوفيات أمس في أنحاء البلاد المختلفة 101 شخص بينهم ثمانية من عناصر النظام و93 شهيداً توفوا في ظروف مختلفة.ووقعت معظم الوفيات في مدينة إدلب حيث واصل النظام تنفيذ المجازر ضد المدنيين من خلال القصف الجوي المستمر وبإسقاط البراميل المتفجرة المحرمة دولياً.// انتهى //14:01ت م0076