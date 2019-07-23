أبها 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واسدشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة, اليوم، الهوية البصرية لجمعية "طلائع لتنمية الشباب و الفتيات" في محافظة بيشة، بحضور رئيس الجمعية الدكتور ظافر بن عايض الشهراني.واستمع المحافظ لعرض من رئيس الجمعية عن أهدافها والتي تضمنت "تمكين الطاقات الشبابية المنتجة من المشاركة في التنمية، صقل مهارات الشباب في مختلف المجالات، مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنمية روح الانتماء و المواطنة لدى الشباب في المجتمع".وأعرب المحافظ عن شكره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية متمنيا لهم التوفيق في خدمة الشباب والفتيات في بيشة وصقل مواهبهم لخدمة هذا الوطن.// انتهى //14:14ت م0081