الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسبدأ مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، تقديم برنامج "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم حج هذا العام 1440هـ بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، حيث يعمل البرنامج الذي أطلق أولى ورش عمله أول أمس في مدينة جدة، على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية.وتتضمن خطة البرنامج إقامة ورش عمل في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، الدمام والخبر، وجيزان، والجوف، والأحساء، وأبها، وتبوك، والقصيم، إضافةً إلى مدن أخرى في مختلف مناطق المملكة، وتمتد كل ورشة عمل ضمن هذا البرنامج ليوم واحد يحضرها المتطوع للتعرف على مفاهيم التطوع في الحج.وتشتمل ورشة العمل على التعريف بأساليب التعامل مع حالات الطوارئ، وحل المشكلات، ومهارات التواصل والتعامل مع حجاج بيت الله الحرام باختلاف ثقافاتهم، وتنمية العمل الجماعي في إدارة الحشود وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.ويشارك حالياً في البرنامج التدريبي آلاف المتطوعين المسجلين من خلال وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ومديرية الدفاع المدني، إلى جانب عدة جهات رسمية أخرى في خطوة هادفة لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الشباب المتطوعين وتطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة، والاستفادة من الخبرات المتقدمة التي يتضمنها البرنامج.ويسعى مركز المبادرات من خلال هذا البرنامج إلى رفع مستوى أداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتُسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع وزيادة إسهامات المتطوعين من الشباب السعودي في خدمة مجتمعهم ووطنهم.ويتمحور العمل التطوعي في هذه المبادرة حول استقبال وتوديع ضيوف الرحمن، الإرشاد والتوجيه، الترجمة، التطوع الطبي، إكرام وإجلال كبار السن، ومعاونة ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطوع الإعلامي برصد مشاعر ومواقف الحجاج صوتاً وصورة وتوثيقها.ويأتي برنامج "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج لهذا العام، امتداداً للتعاون بين مركز مبادرات مسك ووزارة الحج والعمرة الذي بدأ بمبادرة "كن عوناً"، التي تم إطلاقها مؤخراً، كمنصةً لتطوير منظومة التطوع في الحج وإشراك الشباب الراغبين في التطوع في موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، ويتضمن هذا التعاون استقطاب المتطوعين الشباب من مختلف مناطق المملكة وتقديم تدريب نوعي لهم على المهارات الأساسية للتطوع في موسم الحج.يذكر أن منصة "كن عوناً" التطوعية التابعة لوزارة الحج والعمرة تهدف إلى تنظيم وتقنين المشاركة التطوعية الاجتماعية في موسم الحج والعمرة عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، والسعي للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والتمكن من قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة مدروسة ومحددة، إضافة إلى تطوير وتنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة بما يواكب أهم وأبرز التطورات التكنولجية واستخدام التقنيات الحديثة.// انتهى //14:20ت م0087