بيروت 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسطالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بتدخل دولي من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هدمها عشرات الأبنية في وادي حمص جنوب مدينة القدس.وأشارت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها في مخيم مار إلياس قرب بيروت اليوم أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في وادي حمص سيؤدي إلى تشريد مئات العائلات المقدسية .وعدت القيادة الفلسطينية خلال الاجتماع أن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة التعنت والإرهاب بحق الفلسطينيين وترفض العمل من أجل سلام عادل وشامل استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.وأكدت القيادة الفلسطينية في لبنان أن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة يضع المنطقة على فوهة بركان، ويشكل ضربة لأي سلام يمكن الحديث عنه، مشددة على أن الفلسطينيين هم دعاة سلام عادل وشامل.// انتهى //14:21ت م0088