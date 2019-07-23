حائل 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واساطلقت جامعة حائل اليوم, برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددةRenewable Energy Engineering, والذي يعد البرنامج الدراسي الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية, وذلك بعد إكمال متطلبات تصنيفه من قبل وزارة الخدمة المدنية واعتماده من وزارة التعليم.وأوضحت الجامعة أن كلية الهندسة ستبدأ استقبال الطلاب الذين أنهوا متطلبات السنة التحضيرية في المسار الهندسي العلمي والراغبين الالتحاق بالبرنامج بدءا من فترة التخصيص الثانية والتي تبدأ في 19 أغسطس 2019.وأشارت الجامعة أن عمادة القبول والتسجيل ستتيح تقديم طلبات التخصيص من خلال البوابة الإلكترونية للطلاب الذين حققوا معدل تراكمي "3" من "4" بالإضافة إلى الطلاب الذين سبق تخصيصهم في فترة التخصيص الأولى وذلك تحقيقًا لمبدأ عدالة التنافس, مبينة أن البرنامج ستبدأ الدراسة به بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر.الجدير بالذكر أن البرنامج سيمنح الخريجين مؤهلًا علميًا بمسمى بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة متوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات بمجموع ساعات دراسية "134"ساعة الأمر الذي يؤهلهم للعمل في منشآت قطاعات الطاقة المختلفة كمحطات توليد الطاقة والمنظمات والهيئات غير الحكومي وكذلك شركات التنظيم الوطنية والعالمية وشركات تنفيذ المشاريع الكبرى بالإضافة إلى المجالات الأكاديمية والبحثية وتصميم الآلات والأنظمة الفرعية والهيئات الرقابية في مجال الطاقة.// انتهـى //14:22ت م0089