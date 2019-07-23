الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأعلن الهلال وصيف بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم تعاقده بصفة نهائية مع الجناح الدولي البيروفي أندريه كاريلو لمدة أربع سنوات حتى عام 2023.وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة الهلال بمدينة لينتس النمساوية الذي يخوض معسكرا إعداديا للموسم الجديد.ولعب كاريلو الموسم الماضي مع الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وقدم مستوى جيدا مع الفريق مما جعل الإدارة تسعى لشراء عقده بشكل نهائي.وسيشارك كاريلو في تدريبات الهلال اعتبارا من اليوم بعدما التحق ببعثة الفريق أمس.من جهة أخرى أكد الهلال أن مدافعه الاسترالي ميلوش ديجينك غادر مقر معسكر النادي في النمسا بعد الموافقة على إعارته لمدة عام واحد إلى فريق النجم الأحمر الصربي مع خيار شراء العقد.// انتهى //15:32ت م0126