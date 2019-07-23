جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسكثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ، من خلال خطة شاملة تضمنت تقديم الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بجدة عبد الله بن أحمد أبوزيد أن إدارته أنهت استعداداتها لاستقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية للمحافظة ، مشيراً إلى أن الاستعدادات حول تكثيف الفرق الإسعافية والطبية ، وتوزيعها لتغطية جميع الطرق السريعة بالمحافظة ، ورفع جاهزية الخدمات المساندة من تموين طبي و دعم لوجستي ، لما سينتج عن ذلك من زيادة متوقعه في أعداد الحجاج لمحافظة جدة بوابة الحرمين الشريفين من داخل وخارج المملكة.ودعا أبو زيد الجميع في حال حدوث أي طارئ إسعافي - لا قدّر الله - إلى الاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي (997 ) ، متمنياً السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //15:40ت م0127