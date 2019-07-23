عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس أمسية شعرية ضمن فعاليات " صيفنا مهارات " شارك خلالها عدد من الشعراء بالمنطقة وذلك على مسرح العرفة التجارية والصناعية بعرعر.وقدم الشعراء عدد من القصائد الوطنية, بالإضافة إلى القصائد المجتمعية المتنوعة وتناول عدد من المدخلات والاستفسارات من قبل الحضور.وأوضح مدير الجمعية خلف القاران أن إقامة الأمسية تأتي ضمن مبادرة " صيفنا مهارات ", بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل والمناشط الثقافية والفنية لصقل مهارات ومواهب الشباب والشابات في المنطقة.// انتهى //15:41ت م0129