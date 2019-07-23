الدمام 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليه 2019 م واستنطلق غداً الأربعاء، فعاليات ملتقى الدمام الثاني للنص المسرحي الذي ينظمه بيت المسرح التابع للجنة المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، للعام الثاني على التوالي، ويستمر لمدة يومين، يستضيف خلالها عدداً من كتاب المسرح من داخل المملكة وخارجها.وأكد مدير الملتقى المشرف على بيت المسرح عباس الحايك، سعي الملتقى للاحتفاء بالنص المسرحي، والتعريف بالكتاب المسرحيين في المملكة ونصوصهم المسرحية، وخلق فضاء من الحوار بين كتاب المسرح والجمهور، مشيرا إلى أن فعاليات الملتقى، تتضمن قراءات للنصوص المسرحية يقدمها كتاب النص المسرحي، حيث سيختار كل ضيف نصاً من نصوصه ليقرأ منه على الجمهور، وذلك لتكريس النص المسرحي كفن مقروء.من جانبه أفاد رئيس لجنة المسرح بالجمعية ناصر الظافر أن فعالية القراءة، سيصاحبها عرض مسرحي من إنتاج لجنة المسرح بعنوان (حفل تأبين)، تأليف ياسر مدخلي وإخراج محمد جميل، ويؤدي أدواره مجموعة من الممثلين الواعدين المنتسبين للجمعية، لافتا إلى أن الملتقى سيكرم الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي للشباب التي أعلن عنها البيت، وذلك بهدف اكتشاف مواهب جديدة في الكتابة المسرحية، التي يمكن أن ترفد التجربة المسرحية في المنطقة.يذكر أن الجمعية نظمت العام الماضي، الملتقى الأول للنص المسرحي، بمشاركة عدد من كتاب المسرح السعوديين، ومشاركتين من مملكة البحرين، إضافة الى عقد ندوة ناقشت المضامين الجديدة للنص المسرحي السعودي، شارك فيها عدد من الباحثين المسرحيين، وعرضين مسرحيين.// انتهى //15:41ت م0130