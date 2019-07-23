ثقافي / "دور الأمن السيبراني في عالمنا وبيئة العمل" .. محاضرة بأمانة جدة
الثلاثاء 1440/11/20 هـ الموافق 2019/07/23 م واس
جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس
نظمت أمانة محافظة جدة ممثلة بإدارة أمن المعلومات وإدارة الموارد البشرية بمسرح الأمانة اليوم ، محاضرة تثقيفية بعنوان "الأمن السيبراني في عالمنا وبيئة أعمالنا" ، ألقتها الأكاديمية بجامعة الملك سعود الدكتورة فاطمة العقيل.
وناقشت المحاضرة أهمية الأمن السيبراني ، والجرائم المعلوماتية ، والاختراقات الشائعة ، وجهود المملكة في هذا المجال.
وفي الختام جرى تسليم شهادات حضور للموظفين.
// انتهى //
16:12ت م
0131