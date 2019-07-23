جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسنظمت أمانة محافظة جدة ممثلة بإدارة أمن المعلومات وإدارة الموارد البشرية بمسرح الأمانة اليوم ، محاضرة تثقيفية بعنوان "الأمن السيبراني في عالمنا وبيئة أعمالنا" ، ألقتها الأكاديمية بجامعة الملك سعود الدكتورة فاطمة العقيل.وناقشت المحاضرة أهمية الأمن السيبراني ، والجرائم المعلوماتية ، والاختراقات الشائعة ، وجهود المملكة في هذا المجال.وفي الختام جرى تسليم شهادات حضور للموظفين.// انتهى //16:12ت م0131