المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسيقدم موظفي وموظفات جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة صورة رائعة وجميلة بالتعامل مع ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة حرصاً منهم لنشر السرور وتقريب الأنفس من خلال حسن التعامل والابتسامة المعبرة على نقاء وصفاء وترحاب القائمين بأعمال الحج من كافة القطاعات وخاصة منسوبو الجوازات.وأوضح قائد قوة الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير، أن المديرية العامة للجوازات تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعه لضيوف الرحمن وفق خطة حج هذا العام عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، من خلال الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة من "ضباط وأفراد وعنصر نسائي وكذلك القوة المساندة من طلبة معهد الجوازات"والبالغ عددهم أكثر من ٧٠٠ موظف وموظفة.وبين العميد الفقير أن أكثر من ١٠٠ نقطة تشغيل مجهزة بكامل الاحتياجات الفنية من أجهزة حاسب وملحقاتها وأجهزة بصمة وكمرات وأجهزة تزوير من أحدث ماتوصلت له التقنيه لضمان تقديم الخدمة والوصول لأعلى درجات الإتقان بالعمل والسرعة في الأداء والدقه في الإجراء وسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.// انتهى//16:13ت م0133